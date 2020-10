Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Scharnhorstplatz; Donnerstag, 07.10.2020, 06:50 Uhr bis 15:00 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Donnerstag, 07.10.2020, in der Zeit von 06:50 Uhr bis 15:00 Uhr, ist es im Bereich des Scharnhorstplatzes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren den am Straßenrand geparkten Pkw des 49-jähr. Geschädigten aus einem Göttinger Ortsteil. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 1000,--- Euro. Zeugen, die Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551/7005-0.

