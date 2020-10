Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Müllentsorgung vor Kindergarten

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Plan, Mittwoch, 07.10.20, 09.00 Uhr

KREIENSEN (schw) - Am Mittwoch, 07.10.20, 09.00 Uhr, wurde der Polizei Bad Gandersheim eine illegale Müllentsorgung vor dem Kindergarten in Kreiensen, in der Straße Am Plan, mitgeteilt. Vor Ort konnten die Beamten zwei blaue Müllsäcke vorfinden, die mit Schaumstoff und Spielzeug befüllt waren. Die Säcke wurden von einer bislang unbekannten Person vor dem Kindergarten abgelagert. Zeugen, die Hinweise auf einen Entsorger diese Müllsäcke geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kreiensen in Verbindung zu setzen.

