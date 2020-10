Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher bleibt ohne Beute

In der Nacht zum Mittwoch schlug in Laupheim ein Unbekannter an einem Container eine Scheibe ein.

Ulm (ots)

Der Täter begab sich auf ein umzäuntes Gelände in der Bahnhofstraße. An einem dortigen Bürocontainer schlug er eine Scheibe ein und gelangte so in das Innere. Er suchte nach Brauchbarem, stahl aber nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf 300 Euro.

