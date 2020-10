Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw verunfallt auf Bahngleise

Northeim (ots)

37154 Northeim, K 421 zwischen Hillerse und Höckelheim; Donnerstag, 08.10.2020, 00:55 Uhr

NORTHEIM (TH) In der heutigen Nacht ist es gegen 00:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und einem erheblichen Sachschaden gekommen. Ein 60-jähr. Mann aus Hamburg befuhr mit einem Transporter die K 421 aus Hillerse kommend in Fahrtrichtung Höckelheim. Aus bislang unbekannter Ursache übersah der Fahrzeugführer eine scharfe Linkskurve, fuhr eine Böschung hinab und kam auf den Bahngleisen zum Stehen. Durch einen automatischen Notruf des Pkw wurden die Rettungskräfte informiert, die den Fahrer mit Schmerzen im Oberkörperbereich mit einem Rettungswagen dem Uniklinikum Göttingen zuführten. Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste mittels einer Seilwinde von den Bahngleisen geborgen werden. Deshalb war der Bahnverkehr zwischen Hardegsen und Northeim bis in die Morgenstunden, ca. 09:00 Uhr, gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30000 ,--- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell