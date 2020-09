Polizei Münster

POL-MS: Autos in Kinderhaus aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht von Mittwoch (9.9.) auf Donnerstag (10.9.) brachen Unbekannte in Kinderhaus fünf Autos auf. Die Fahrzeuge der Marken VW und BMW standen an der Martin-Niemöller-Straße und der Straße Langeworth. Die Diebe erbeuteten ein Portemonnaie, ein iPad, Ladekabel und Süßigkeiten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

