Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 15.10.2020

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, um 13:55 Uhr, ereignete sich in der Breslauer Straße Ecke "An der Erzbahn" in Salzgitter ein Verkehrsunfall. Eine 54-jährige PKW-Fahrerin aus Salzgitter befuhr die Straße "An der Erzbahn" und wollte nach links in die Breslauer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den von links heranfahrenden und vorfahrtberechtigten Bus, welcher von einem 55-jährigen Salzgitteraner geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Skota Yeti und dem Bus, wodurch der 55-jährige Busfahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrgast, welcher sich zum Unfallzeitpunkt in dem Bus befand, blieb unverletzt. Der Skoda musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell