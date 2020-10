Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 14.10.2020

Peine (ots)

Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am heutigen Mittwoch, um 12:45 Uhr, kam es auf der L 475 zwischen Broistedt und Vallstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Transporter-Fahrer aus Salzgitter befuhr die L 475 von Broistedt in Richtung Vallstedt, als er von einem bislang unbekannter PKW-Fahrer/ PKW-Fahrerin überholt wurde. Der PKW-Fahrer*in scherte kurz vor dem Transporter ein und bremste stark ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Salzgitteraner nach links aus. Hier befanden sich zwei Fußgänger auf der Fahrbahn, welche von Broistedt in Richtung Vallstedt liefen. Der Transporter erfasste einen 23-jährigen Lengeder. Dieser wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover gebracht. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Der Fahrer oder die Fahrerin des dunklen PKW wird gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen, da dieser/diese wichtige Angaben zum Unfallgeschehen geben kann. Zudem werden Zeugen gebeten, welche Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer/ die unbekannte Fahrerin geben können, sich ebenfalls bei der Polizei in Peine zu melden.

