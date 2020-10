Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 14.10.2020

Salzgitter (ots)

Containerbrand

Am Mittwoch, um 00:35 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Papiercontainerbrand in den Schäferkamp in Salzgitter-Lebenstedt alarmiert. Der Container konnte durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden, wurde durch das Feuer aber zerstört. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Kellerbrände

Am Dienstag, um 22:30 Uhr, kam es zu einem Brandausbruch in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Einsteinstraße in Salzgitter-Lebenstedt. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten Wäschestücke in Brand. Diese wurden durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht.

Kurze Zeit später, um 23:10 Uhr, brannte es ebenfalls in einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Siemensweg in Salzgitter-Lebenstedt. Die Feuerwehr musste sich in diesem Falle um eine in Brand geratene Spülmaschine sowie eine Mikrowelle kümmern.

Bei dem Brand im Siemensweg wurde eine 72-jährige Hausbewohnerin leicht verletzt.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Da Brandstiftung in beiden Fällen nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei Salzgitter, Telefon 05341/18970, Zeugen, welche auffällige Beobachtungen zur genannten Zeit gemacht haben.

Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses beschädigt

Zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Dienstag 13:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Heckscheiben von zwei auf dem Parkplatz eines Autohauses abgestellten Fahrzeugen. Die Tat ereignete sich in der Peiner Straße in Salzgitter. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 700 Euro.

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, um 01:20 Uhr, ereignete sich zwischen Baddeckenstedt und Salzgitter - Lichtenberg ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger aus Salzgitter befuhr mit seinem PKW die K1 in Richtung Lichtenberg. In der scharfen Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Nach dem Unfall verließ der 27-Jährige den Unfallort, konnte von Polizeibeamten allerdings leicht verletzt in der Burgbergstraße angetroffen werden. Hier stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Im Krankenhaus wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell