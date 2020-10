Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 13. Oktober 2020:

Peine (ots)

Edemissen: Streitigkeiten, Bedrohung, Zeugen gesucht

Bereits am 08.10.2020, gegen 18:00 Uhr, soll es auf dem Parkplatz eines Discounters im Wöhrbergweg in Edemissen aus bislang unbekannten Gründen zu Streitigkeiten zwischen einem 30-Jährigen aus Edemissen und einem bislang unbekannten Mann gekommen sein. Im Verlauf dieser Streitigkeiten soll der 30-Jährige dem Unbekannten damit gedroht haben, seinen mitgeführten Hund auf ihn zu hetzen. Der Unbekannte soll daraufhin in einen schwarzen VW Kombi gestiegen und davongefahren sein. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden vom 30-Jährigen lautstark beschimpft und beleidigt. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei in Edemissen bittet nun mögliche Zeugen, insbesondere den unbekannten Autofahrer, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 05176 976480

