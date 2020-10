Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 13. Oktober 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Einfamilienhaus, kein Diebesgut

Montag, 12.10.2020, zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen am Montag, zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr, nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Wolfenbüttel ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Haus nichts entwendet. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Lack eines PKW zerkratzt

Sonntag, 11.10.2020, 18:00 Uhr, bis Montag, 12.10.2020, 11:30 Uhr

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag wurde der Lack eines zum Parken im Marienburgweg in Wolfenbüttel abgestellten roten Renault Clio an der hinteren linken Seite zerkratzt. Der Schaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Adersheim: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Personen

Montag, 12.10.2020, gegen 12:55 Uhr

Am Montagmittag ereignete sich an der Adersheimer Kreuzung (Landesstraße 495 / Kreisstraße 90 / Kreisstraße 80) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Nach ersten Ermittlungen war eine 37-jährige Autofahrerin aus Wolfenbüttel aus Adersheim kommend in Richtung Cramme unterwegs und missachtete vermutlich das von Gelb- auf Rotlicht umspringende Lichtzeichen der dortigen Ampel und kollidierte mit dem bevorrechtigten und bei Grünlicht anfahrenden PKW eines 57-jährigen Autofahrers aus Frankreich. Dieser war auf der Landesstraße 495 aus Richtung Salzgitter in Richtung Wolfenbüttel unterwegs. Durch den Unfall verletzten sich beide Autofahrer leicht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3500 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

