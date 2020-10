Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 12. Oktober 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Sonntag, 11.10.2020, bis Montag, 12.10.2020

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem unverschlossen auf einem Hof in der Straße Am Grenzpfahle in Sickte abgestellten VW Bus eine hierin abgelegte Parkkarte. Weitere Gegenstände wurden offensichtlich nicht entwendet. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten in unmittelbarer Nähe zwei weitere Fahrzeuge fest, welche offenbar unverschlossen waren und ebenfalls geöffnet worden waren. Aus diesen Fahrzeugen wurde nach ersten Feststellungen augenscheinlich nichts entwendet. Hinweise: 05332 / 946540

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell