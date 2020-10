Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den 11.10.2020

Peine (ots)

Körperverletzung

Am 10.10.2020 zwischen 14:40 und 15:20 Uhr kam es im Bereich einer Tankstelle in der Wiesenstraße zu einer Körperverletzung. Hier schlugen sich ein 59jähriger und ein 22jähriger gegenseitig mit der Faust in das Gesicht. Beide wurden leicht verletzt.

Gefährliche Körperverletzung Am 10.10.2020 um 21:44 Uhr kam es in der Woltorfer Straße in Peine zu einer gefährlichen Körperverletzung. Das alkoholiserte Opfer hatte eine körperliche Auseinandersetzung mit drei weiteren, ebenfalls alkoholisierten Personen. Das Opfer, das mehrere Verletzungen im Bereich des Kopfes erlitt, wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Peine gebracht. Auf Grund der erheblichen Alkoholisierung wurden die 3 Beschuldigten in Gewahrsam genommen.

Trickdiebstahl Am 09.10.2020 zwischen 14:50 und 15:15 Uhr kam es im Saarlandring in Peine zu einem Trickdiebstahl. Unter einem Vorwand gelangte der Täter in die Wohnung der 73jährigen Geschädigten und entwendete eine Geldbörse mit Personaldokumenten und ca. 30 Euro Bargeld.

Fahrraddiebstahl Am 09.10.2020 zwischen 7 Uhr und 18 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein am Fahrradständer des Bahnhofs abgestelltes Herrenfahrrad entwendet. Dieses war mit einem Kabelschloss gesichert.

Ladungsdiebstahl Am 10.10.2020 zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr wurde in der Heinrich-Hertz-Straße Ladung eines abgestellten LKW entwendet. Die Art der Ladung und der Wert des erlangten Diebesgutes sind noch nicht bekannt.

Betrug In der Zeit zwischen dem 08.10.2020, 15 Uhr und dem 10.10.2020, 16 Uhr kam es zu einem Betrug. Die im Bereich Schwicheldt wohnhafte Geschädigte erhielt zunächst einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie 50000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn erhalten zu können müsse sie allerdings zuvor die Notar-Gebühr in Höhe von 1000 Euro entrichten. Dazu erwarb die Geschädigte google-play-Karten im Wert von 500 Euro und übermittelte die Codes per Internet / Telefon. Da die Geschädigte dann mißtrauisch wurde übermittelte sie den Code für die weiteren 500 Euro nicht.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 10.10.2020 um 18:30 Uhr wurde im Bereich der Fuhseauen in Groß Ilsede ein 29jähriger mit einem bauartveränderten Mofa kontrolliert. Der Beschuldigte konnte keine entsprechende Fahrerlaubnis vorlegen. Da der Beschuldigte unter dem Einfluß berauschender Mittel stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfall Am 10.10.2020 um 11:55 Uhr kam es auf der Feldstraße in Peine zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Ein 45jähriger wollte nach links in die Friedrichstraße abbiegen und übersiah hierbei einen entgegenkommenden PKW. Es kam zu einem Zusammenstoß. Ein weiterer PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die verunfallten Fahrzeuge. 2 Beteiligte wurden leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht Zwischen dem 09.10.2020, 17 Uhr und dem 10.10.2020, 15 Uhr kam es in der Straße Am Werderpark zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich im Vorbeifahren die linken Außenspiegel von 2 geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

