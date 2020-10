Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 10. Oktober 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Werlaburgdorf: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich, Sozia schwer verletzt

Freitag, 09.10.2020, gegen 18:30 Uhr

Am frühen Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 83, zwischen Werlaburgdorf und Altenrode, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Motorradfahrer tödlich und seine 54-jährige Sozia schwer verletzt worden sind. Nach ersten Ermittlungen war der 61-Jährige mit seiner Sozia, beide aus dem Landkreis Hannover, auf gerader Strecke unterwegs, als plötzlich ein Reh die Straße kreuzte. Der Motorradfahrer versuchte vermutlich dem Reh auszuweichen und stieß bei diesem Ausweichmanöver nach links frontal gegen einen Straßenbaum. Eine Kollision mit dem Reh erfolgte offenbar nicht. Der 61-Jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, die 54-jährige Mitfahrerin wurde mit schweren Verletzungen in das städtische Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch der Rettungshubschrauber Christoph 30 sowie ein Abschleppunternehmen und ein Bestattungsunternehmen im Einsatz. Die Kreisstraße war während Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen bis zirka 20:00 Uhr gesperrt.

Wolfenbüttel: Diebstahl aus Handtaschen

Freitag, 09.10.2020

Zwei Diebstähle aus Handtaschen ereigneten sich am Freitagnachmittag in der Wolfenbütteler Fußgängerzone. Demnach wurden zwei Geschädigten jeweils beim Einkauf in Einzelhandelsgeschäften in der Langen Herzogstraße von unbekannten Tätern die Geldbörsen und Bargeld unbemerkt aus den getragenen Handtaschen entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 200 Euro. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Diebstahl aus Rohbau

Donnerstag, 08.10.2020, 16:00 Uhr, bis Freitag, 09.10.2020, 07:00 Uhr

Zwischen Donnerstagnachmittag, 16:00 Uhr, und Freitagmorgen, 07:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in den Rohbau eines Kindergartens in Schöppenstedt, Am Schützenplatz, ein. Aus dem Rohbau wurden Baumaschinen, Wandfarbe und Spachtelmasse im Gesamtwert von zirka 4000 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: PKW Diebstahl

Donnerstag, 08.10.2020, 17:30 Uhr, bis Freitag, 09.10.2020, 08:45 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter einen auf einem Privatgrundstück in der Straße Kleine Breite abgestellten grauen PKW Mazda CX-5. Der Wert des Fahrzeugs wird mit zirka 35000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer mit 2,12 Promille unterwegs

Samstag, 10.10.2020, gegen 03:00 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße kontrollierten Beamte der Polizei Wolfenbüttel am frühen Samstagmorgen einen 52-jährigen Autofahrer aus Salzgitter. Hierbei stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Der Test ergab einen Wert von 2,12 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell