POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den 10.10.2020

Fahrraddiebstahl Am 09.10.2020 gegen 21:45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein vor einem Wohnhaus in der Valkeakoskistraße in Vechelde abgestelltes Fahrrad der Marke Pegasus. Es entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro.

Ladendiebstahl Am 09.10.2020 gegen 17 Uhr entwendete ein 36jähriger Beschuldigter diverse Lebensmittel im Wert von unter 10 Euro aus einem Supermarkt in der Sedanstraße. Hierbei wurde er per Videoüberwachung durch den Ladendetekiv beobachtet. Der Beschuldigte konnte im Nahbereich durch Polizeibeamte gestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,97 Promille. Der Beschuldigte wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Versuchter Enkeltrickbetrug Am 09.10.2020 kam es im Bereich der Gemeinde Ilsede zu einem versuchten Enkeltrickbetrug. Hier wurde eine 59jährige angerufen. Die Täter gaben sich als Angehörige der Geschädigten aus und gaben an, dringend Geld zu benötigen. Ein aufmerksamer Taxifahrer, der die Geschädigte zwecks Geldübergabe zu Hause abholte und Verdacht schöpfte informierte die Polizei. Ein finanzieller Schaden entstand der Dame daher nicht. Es ist zu vermuten, dass die Täter dies bemerkten, so dass es zu keinen weiteren Kontaktaufnahmen mit der Dame kam.

Trickdiebstahl Am 09.10.2020 zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr kam es in Vöhrum im Bereich der Straße "Am Anger" zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter drang unter dem Vorwand, er müsse einen Wasserrohrbruch untersuchen, in eine Wohnung ein und entwendete Schmuck. Bei einer Nachbarin kam es zu einem Diebstahlsversuch unter dem gleichen Vorwand. Die Polizei Peine warnt in diesem Zusammenhang vor Trickdiebstahl / Trickbetrug, da es immer wieder zu entsprechenden Taten kommt, bei denen Täter unter einem Vorwand in Wohnungen gelangen und Bargeld / Schmuck entwenden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 09.10.2020 um 10:40 Uhr wurde auf der Rosenthaler Landstraße in Peine ein 32jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am 09.10.2020 um 09:35 Uhr wurde im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle ein Trecker mit zulassungsfreiem Anhänger mit einer Geschwindikeit von 43km/h gemessen. Für das Gespann konnte keine gültige Versicherung vorgelegt werden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 10.10.2020 um 03:20 Uhr wurde ein 21jähriger im Bereich Woltorf kontrolliert. Dieser führte einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht Am 08.10.2020 zwischen 05:30 Uhr und 10:30 Uhr kam es in der Falkenberger Straße 31 B auf dem Parkplatz eines Seniorenheimes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Beteiligter stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Mazda und verursachte Sachschaden. In der Zeit zwischen Donnerstag, 08.10.2020, 18 Uhr und Freitag, 09.10.2020, 14 Uhr kam es im Berkumer Weg in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein geparkter BMW beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter 05171 999 0 zu melden.

Polizeikommissariat Peine

