Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeilicher Einsatz

Wolfstein (ots)

Die Polizei ist am Dienstagabend vom Rettungsdienst für die Durchführung einer Notfalltüröffnung angefordert worden. Eine 36-jährige Frau sollte nach entsprechenden Hinweisen aus ihrem Umfeld medizinisch versorgt werden. Da sie jedoch nicht in ihrer Wohnung gefunden werden konnte, wurde eine Vermisstenfahndung eingeleitet. Unter anderem war deshalb am Mittwochmorgen ein Personenspürhund eingesetzt worden. Er konnte einigen Wegen der Gesuchten aus den letzten Tagen folgen, führte jedoch nicht zu ihr selbst. Am Mittwochmittag wurde die 36-Jährige schließlich in der Stadt gesehen. Akute Gesundheitsprobleme waren nicht erkennbar. Sie wurde allerdings von den eingesetzten Polizeikräften festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Während der personenbezogenen Fahndung war festgestellt worden, dass ein Haftbefehl gegen sie vorlag.

