Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geschwindigkeitskontrolle mit Begleiterscheinungen

Sankt Julian (ots)

Fünf Fahrzeugführer sind am Montagmorgen auf der K 26 zu schnell unterwegs gewesen. Bei einer zu schnellen Verkehrsteilnehmerin ergab zudem ein durchgeführter Atemalkoholtest 1,46 Promille, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. In dem Bereich der Beschränkung auf 30 Kilometer/Stunde wurde von der Polizeiinspektion Lauterecken eine Laserkontrolle durchgeführt. Dies soll unter anderem insbesondere zur Sicherheit an Kindertagesstätte und Grundschule beitragen.

