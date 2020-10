Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter /Peine /Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 09.10.2020 bis 11.10.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

1. Trunkenheit im Straßenverkehr Salzgitter-Lebenstedt und Thiede, 10.10., ab 00:30 Uhr

Die Besatzung eines Funkstreifenwagens wurde um 10.55 Uhr in Lebenstedt auf einen geparkten, deutlich beschädigten Pkw VW Up aufmerksam, in dem offenbar eine Person schlief. Die 19 Jahre alte Person im Fahrzeug wurde geweckt und hinsichtlich der Unfallschäden befragt. Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der junge Fahrzeugführer gg. 0.30 Uhr stark alkoholisiert von Braunschweig über Thiede nach Salzgitter fuhr. In Thiede rammte er offenbar ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern setzte er seine Fahrt bis Lebenstedt fort, wo er eigenen Angaben nach die Orientierung verlor und sein Fahrzeug abstellte. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest führte zu dem Wert 1,33. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt.

2. Einbruch in Kiosk Salzgitter-Lebenstecd / In den Blumentriften, 11.10. / 03:10 Uhr

Bislang unbekannte Täter schlugen eine Scheibe an einem Kiosk ein, gelangten so in das Innere des Gebäudes und entwendeten eine große Anzahl von hochwertigen Feuerzeugen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter 05341-1897-0 in Verbindung zu setzen.

3. Sachbeschädigung in einer Wohnung Salzgitter-Barum, Werkstraße, 09.10. / ab 18:00 Uhr

In der Nacht von Freitag aus Samstag drangen bislang unbekannte Personen in eine leerstehende Wohnung ein. Dort beschädigten sie diverse Gegenstände und öffneten den Wasserhahn der Badewanne. Letztendlich stand die komplette Wohnung unter Wasser.

