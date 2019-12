Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Wersen, Verkehrsunfallflucht

Lotte (ots)

Am Montagnachmittag (23.12.2019), zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr, ereignete sich an der Wersener Straße 14, in Höhe der Bushaltstelle, ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen Opel Omega war gegen das Bushaltestellenschild gefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Er ließ den Pkw am Unfallort zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenaussagen zufolge, hatte der Fahrer zuvor die polnischen Kennzeichen, FSW50AU, vom Fahrzeug abgeschraubt und mitgenommen. Der Fahrer war etwa 40 Jahre alt und hatte graue kurze Haare und einen grauen Vollbart. Bekleidet war er mit Malerbekleidung, einer weißen Jacke und einer weißen Hose. Die Ermittler fragen, wo ist der schwarze Omega mit den polnischen Kennzeichen sowie der beschriebene Fahrer im Bereich Lotte oder Umgebung gesehen worden. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

