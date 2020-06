Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ruhestörungen am Feiertag

Offenbach-Hundheim (ots)

Musik und Baulärm hat am Donnerstagnachmittag zu einer Beschwerde bei der Polizei geführt. Die Streife traf den Hausbesitzer und einige Freunde an, die fleißig an dem Anwesen werkelten. Nach einem Gespräch über die Belange eines Feiertages, sagten die Männer zu, die Musik auszumachen und die lauten Bauarbeiten einzustellen. Eine Stunde später beschwerten sich Anwohner über Baulärm in einem Hinterhof in Lauterecken. Die Fliesenarbeiten wurden dort hierauf beendet und zwischen Beschwerdeführer und Lärmverursacher vermittelt. |pilek-AH

