Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto nur 30 Minuten abgestellt: Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufzentrum

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Nur für etwa 30 Minuten hatte eine 69 Jahre alte Frau aus Edermünde am Dienstag ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Baunatal-Hertingshausen abgestellt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sich dennoch einen frischen und nicht unerheblichen Schaden an dem Auto feststellen. Von dem Verursacher des Unfalls fehlte zu dieser Zeit bereits jede Spur. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können.

Abgestellt hatte die 69-Jährige ihren grauen Toyota an dem Dienstag gegen 14:30 Uhr, etwa in Höhe des Haupteingangs in Richtung der Hauptausfahrt. Den Schaden stellte sie gegen 15 Uhr fest. Ein unbekannter war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen ihren Pkw gestoßen und hatte diesen im Bereich des rechten hinteren Kotflügels deutlich sichtbar beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell