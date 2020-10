Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, versuchter Einbruch

Neuenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, am Mittwoch (30.09.2020) gegen 20.40 Uhr in eine Wohnung an der Friedrich-Bülten-Straße einzubrechen. Eine Bewohnerin befand sich zu der Zeit allein in der Wohnung, als sie ein lautes Knallen hörte. Der oder die Täter versuchte/n offenbar mit einem hölzernen Gegenstand, der aus dem Garten des Hauses stammte, die Verglasung der Wohnungstür einzuschlagen. Die Bewohnerin rief, nachdem sie die Geräusche gehört hatte, einen Verwandten zur Hilfe. Auch mehrere Nachbarn hatten das Knallen zur Tatzeit gehört. Sie gaben jedoch an, keinen Täter gesehen zu haben. Eine Täterbeschreibung durch die Geschädigte gibt es ebenfalls nicht. Die Polizei in Rheine bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

