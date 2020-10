Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, versuchter Einbruch in Gaststätten

Ibbenbüren (ots)

Am Neumarkt sowie an der Straße An der Umfluth (Aasee) haben Unbekannte versucht, in Gaststätten einzubrechen. In der Zeit zwischen Montag (28.09.2020), 12.00 Uhr, und Mittwoch (30.09.2020), 11.00 Uhr, ist an einem kleineren Gebäude einer Veranstaltungsörtlichkeit am Aasee ein rückliegendes kleines Fenster eingeschlagen worden. Im Inneren des Gebäudes lag - als die Polizei den Tatort am Mittwoch inspizierte - im Thekenbereich ein Backstein, der offenbar zum Einschlagen benutzt worden war. Zu einem möglichen Diebesgut konnte ein Zeuge, der die Polizei verständigt hatte, keine Angaben machen. Am Neumarkt schlugen Unbekannte ebenfalls ein Fenster an einer Gaststätte ein. Das Fenster befindet sich rechtsseitig zur Eingangstür in einem kleinen Häusereingang. Durch die Scheibe kann man in den Schankraum sehen. Den Spuren zufolge hat/haben der/die Täter in der Zeit von Dienstag (29.09.2020), 23.00 Uhr, und Mittwoch (30.09.2020), 09:35 Uhr, versucht, das Seitenfenster aufzuhebeln. Dann schlugen sie die Scheibe ein und öffneten schließlich mithilfe des Innenhebels das Fenster. Ob auch jemand ins Innere der Gaststätte gelangte, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen um Mithilfe unter Telefon 05451/591-4315.

