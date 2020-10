Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Rheine, Kfz-Aufbrüche

Kreis Steinfurt (ots)

In der Nacht von Dienstag (29.09.2020) auf Mittwoch (30.09.2020) sowie in der Nacht zu Donnerstag (01.10.2020) sind wieder Diebe in Ochtrup und Rheine unterwegs gewesen, die mehrfach Autos aufbrachen und Wertsachen entwendeten. In der Morsestraße in Ochtrup öffneten Unbekannte den verschlossenen schwarzen Mercedes eines 59-Jährigen. Die Tat geschah von Dienstag auf Mittwoch zwischen 18.00 und 07.30 Uhr. Ebenfalls in Ochtrup, diesmal in der Spechtstraße, stahlen Diebe ein eingebautes Navi aus einem weißen BMW, den sie in der Zeit zwischen 22.00 Uhr abends und 07.15 Uhr am nächsten Morgen aufbrachen. Auch in der Werner-von-Siemens-Straße bauten Unbekannte ein Navigationsgerät aus einem weißen BMW aus. Wie die Täter in der Zeit zwischen 21.00 am Dienstag und 20.30 Uhr am Mittwoch in das Auto gelangten, ist nicht klar. In Rheine-Wietesch, Wieteschstraße, schlugen Unbekannte am frühen Mittwochmorgen gegen 04.15 Uhr die Seitenscheibe eines grauen Teslas ein. Entwendet wurde nichts. An der Droste-Hülshoff-Straße im selben Ortsteil wurde die Fahrertür eines brauen Fords eingeschlagen. Aus dem Ablagefach der Fahrertür wurde eine Geldbörse entwendet. Das Ganze geschah in der Zeit zwischen 23.30 Uhr abends und 07.30 Uhr morgens. An der Walshagenstraße in Rheine zerstörten unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines schwarzen VW. Aus dem Inneren stahlen sie in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch, 21.00 und 07.45 Uhr, eine Geldbörse. Der jüngste von der Polizei registrierte Autoaufbruch ist in Rheine-Hauenhorst, August-Schulte-Straße/Hermann-Schilling-Straße, in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 08.00 Uhr, geschehen. Es wurde ein Firmenwagen aufgebrochen und es konnte ein vierstelliger Eurobetrag erbeutet werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Ochtrup unter Telefon 02553/9356-4155 entgegen, die Polizei in Rheine ist unter Telefon 05971/928-4455 zu erreichen.

