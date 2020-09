Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pedelec-Fahrer verletzt

Rheine (ots)

Am Montag (28.09.) hat sich gegen 07.05 Uhr ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 59-jährige fuhr mit seinem Rad den Waldkauzweg in Richtung Meisenstraße. In der Kreuzung missachtete ein anthrazitfarbener Kleintransporter mit Anhänger die Vorfahrt des Pedelec-Fahrers. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 59-Jährige stark und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

