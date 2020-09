Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (29.09.) wurde an der Weberstraße, auf dem dortigen REWE-Parkplatz, ein weißer VW Caddy beschädigt. Der Fahrer stellte den Wagen gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der dortigen Bäckerei ab. Gegen 11.50 Uhr kam er zu seinem Wagen zurück. Dabei stellte er am hinteren, linken Bereich des Fahrzeugs einen Schaden fest. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell