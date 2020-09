Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Diebstahl

Saerbeck (ots)

Unbekannte haben sich am Montagabend (28.09.) gegen 21.50 Uhr an einem Selbstbedienungsladen an der Straße Middendorf aufgehalten. Dort haben die Täter die an einer Holzkonstruktion fest verschraubte Kasse aus der Verankerung herausgebrochen und aufgehebelt. Aus der Kasse haben sie eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell