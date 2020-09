Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Unfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Freitag (25.09.) wurde ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Er fuhr gegen 20.17 Uhr die Neubrückenstraße in Richtung Grevener Damm. Um nach links in den Padkamp abzubiegen, so der Pedelec-Fahrer, streckte er den linken Arm aus und ordnete sich mittig der Fahrbahn ein. In diesem Moment bemerkte er einen Pkw neben sich, erschreckte, bremste ab und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Pkw-Fahrer, der vermutlich in einem silbernen Fahrzeug unterwegs war, fuhr weiter in Richtung Grevener Damm. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

