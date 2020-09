Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, versuchter Einbruch

Ibbenbüren (ots)

Zwei bisher unbekannte männliche Personen wollten in der Nacht zum Dienstag (29.09.2020) in das Lottogeschäft an der Poststraße, Ecke Am Alten Posthof einsteigen. Um 02.49 Uhr wurde ein Anwohner durch laute Geräusche aufgeschreckt. Als er nach der Ursache schaute, sah er zwei Personen, offenbar Jugendliche, die jeweils mit einem Gullideckel gegen eine Fensterscheibe des Geschäftes einschlugen. Diese wurde dabei erheblich beschädigt, ging aber nicht komplett zu Bruch. Die Beiden gelangten nicht in das Gebäude. Vor Ort ließen sie die beiden Schachtabdeckungen liegen und liefen in Richtung Weststraße davon. Die eingesetzte Polizei konnte das Duo im Laufe der Fahndung nicht antreffen. Einen Kanaldeckel setzten die Beamten auf der Poststraße unmittelbar wieder ein. Die Herkunft des zweiten Deckels konnte nicht unmittelbar geklärt werden. Einer der Jugendlichen hatte eine schlanke, zierliche Statur. Der andere war eher kräftig. Beide waren dunkel gekleidet. Einer trug einen grauen Kapuzenpulli und der andere trug eine Jacke, wobei er die Kapuze auf den Kopf gezogen hatte. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem versuchten Einbruch unter Telefon 05451/591-4315.

