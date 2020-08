Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Reben beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 01.08., bis Dienstag, 25.08.20, wurden im Bereich der Lettengasse in Haltingen eine Vielzahl von Jungreben, möglicherweise durch ein Herbizid, beschädigt. Ebenso wurde festgestellt, dass die Drahtanlage an vielen Stellen durchtrennt worden war. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell