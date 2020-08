Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdächtiger Geruch - Feuerwehreinsatz am Engelplatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.08.20, gegen 12.45 Uhr, kam es an der Wohnresidenz am Engelplatz zu einem Feuerwehreinsatz. Aus dem Bereich zweier Müllräume wurde ein verdächtiger, möglicher Gasgeruch gemeldet. Messungen der Feuerwehr ergaben eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration, deren Herkunft auch bislang unklar ist. Gegen 16 Uhr konnten keine erhöhten Konzentrationen mehr festgestellt werden, allerdings wurden und werden die Messungen durch die Feuerwehr weitergeführt. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften im Einsatz, auch der Rettungsdienst war vorsorglich verständigt worden.

