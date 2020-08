Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mutmaßlicher Ladendieb widersetzt sich Festnahme und verletzt mehrere Personen

Freiburg (ots)

Zwei Personen verletzt und einem Polizeibeamten ins Knie gebissen hat ein 36-Jähriger bereits am Freitag, 21.08.2020, in einem Supermarkt in der Lörracher Straße in Freiburg.

Gegen 15.30 Uhr wurde der Polizei durch Mitarbeiter des Einkaufmarktes ein aggressiver Ladendieb gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der 36-Jährige versucht, mit mutmaßlichem Diebesgut die Filiale zu verlassen. Als er von Mitarbeitern angesprochen wurde, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei zwei Mitarbeiter des Marktes verletzt wurden.

Beim Eintreffen der Polizei leistete der Mann heftigen Widerstand gegen die Festnahme und biss einen Polizeibeamten ins Knie. Die Person, die sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, konnte durch die Polizeibeamten mit unmittelbarem Zwang am Boden fixiert und schließlich zu einer Polizeidienststelle gebracht werden. Während der Identitätsfeststellung versuchte der 36-Jährige mehrfach, sich selbst Schaden zuzufügen. Im Weiteren wurde er aufgrund seines Verhaltens in einer psychiatrischen Unterkunft vorgestellt, welche eine Einweisung veranlasste.

