Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Radfahrerin kollidiert mit Pkw - Ersthelferin wird bestohlen

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Montag, 24.08.2020, um 19:30 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße in Umkirch ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Der 66-jährige Autofahrer bog aus der Waltershofer Straße nach rechts auf die Hauptstraße ab und erfasste hierbei die von rechts kommende Radfahrerin, die vorschriftswidrig auf dem Gehweg und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Durch den leichten Zusammenstoß stürzte die 19-Jährige zu Boden und verletzte sich an der Hand. Während sich die Schwester der Verletzten um diese kümmerte, nutzte ein bislang unbekannter Dieb die Notlage aus und entwendete die Tasche der Ersthelferin. Die Polizei Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand geringfügiger Sachschaden.

