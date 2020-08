Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5

Basel-Karlsruhe

Gemarkung Vörstetten: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++ NACHTRAGSMELDUNG +++

Freiburg (ots)

Der am Unfall beteiligte und schwer verletzte Motorradfahrer ist am 24.08.2020 in Folge seiner unfallbedingten Verletzungen im Krankenhaus verstorben.

Ursprungsmeldung: Am Freitagnachmittag, 19.06.2020, gegen 16:20 Uhr, befährt eine Gruppe Motorradfahrer die BAB 5 zwischen den Anschlussstellen AS Freiburg-Nord und Teningen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Pkw zieht auf Höhe des vorderen Kradfahrers nach links, sodass dieser ausweichen muss. Anschließend zieht der 69-jährige Pkw-Fahrer sein Fahrzeug nach rechts, bevor er erneut versucht den Fahrstreifen nach links zu wechseln und mit dem Kradfahrer kollidiert. Dieser kommt ins Schleudern und stürzt. Der 56-jährige Motorradfahrer wird dabei schwerverletzt.

Zur Landung des eingesetzten Rettungshubschraubers musste die BAB 5 kurzzeitig voll gesperrt werden.

