POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf Gemarkung Friedenweiler, B31

Freiburg (ots)

Am 24.08.2020, gegen 10.30 Uhr, ereignete sich auf der B31 im Bereich zwischen Rötenbach und Löffingen ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Alle Beteiligten hatten die B31 in Richtung Donaueschingen befahren. Ein Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten. Ein unmittelbar nachfolgender Pkw-Lenker hält zunächst ordnungsgemäß an. Der direkt folgende Unfallverursacher fährt infolge Unachtsamkeit auf diesen Pkw auf, welcher wiederum auf den davor verkehrsbedingt wartenden Pkw geschoben wird. An den drei beteiligten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von 4.500EUR. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

