Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Driftendes Auto verursacht Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung, die sich am Sonntag, 23.08.20, gegen 19.30 Uhr, auf einem Schotterparkplatz bei der Feuerwehr ereignet hat, werden Zeugen gesucht. Hier soll ein silberner Mercedes mit auswärtigem, deutschem Kennzeichen mehrere Male "kontrolliert" geschleudert oder gedriftet sein. Durch aufgewirbelte Steine wurde ein Audi an der Heckscheibe beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich vermutlich auf mehrere hundert Euro. Entsprechende Driftspuren wurden auf dem Parkplatz gefunden. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

