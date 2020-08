Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Eine Leichtverletzte nach Unfall

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Elsässer- und Blauenstraße ist am Montag, 24.08.20, gegen 17.35 Uhr, eine 20-Jährige leicht verletzt worden. Eine Mercedes-Fahrerin fuhr auf der Elsässer Straße und wollte nach links in die Blauenstraße abbiegen. Vermutlich aufgrund von Sonnenblendung übersah sie die 20-jährige VW-Fahrerin, die von rechts kam, und es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell