Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streifschaden an Pkw - Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Unteren Herrenstraße wurde am Montag, 24.08.20, zwischen 16 und 20.30 Uhr, ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Hyundai angefahren. Der Schaden befindet sich an der linken Fahrzeugseite und könnte vermutlich von einem Streifvorgang mit einem Fahrrad stammen. Die Höhe des Schadens liegt bei etwa 2000 Euro. An Hyundai wurde ein Zettel mit einer unleserlichen Telefonnummer hinterlassen. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und sucht Zeugen.

