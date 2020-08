Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Unbekannter überfällt Angestellte eines Blumengeschäfts - Polizei bittet um Hinweise

Dienstag, 11. August 2020, 13.17 Uhr

Ein unbekannter Räuber überfiel gestern Nachmittag die Angestellte eines Blumengeschäfts an der Oberbilker Allee und flüchtete unerkannt aus dem Ladenlokal.

Nach ersten Schilderungen hielt sich der Täter zunächst einige Minuten unauffällig in dem Ladenlokal auf. Dann bedrohte der Mann die Angestellte des Blumengeschäfts plötzlich unter Vorhalt eines Messers und verlangte Bargeld. Der Räuber griff in die Kasse und flüchtete mit einer niedrigen zweistelligen Summe aus dem Ladenlokal in Richtung Ringelsweide. Der Täter wird als 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er ist ungefähr 1,55 Meter groß und war mit einer blauen Jeans und einem hellblauen T-Shirt bekleidet. Zudem trug er eine Einweg-Mund-Nasen-Maske im Gesicht. Bei sich hatte er noch eine dunkle Umhängetasche. Zeugen, die Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung, zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Täters geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 8700.

