Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ibach: Motorradfahrer bei Unfall getötet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.08.20, gegen 14.25 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer auf der Landessstraße L150 von St. Blasien in Richtung Todtmoos. In einer Rechtskurve, kurz vor der Abzweigung nach Ibach, kam er zu Fall und stieß mit der Leitplanke zusammen. Hierbei zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Die L150 war bis gegen 17.30 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen.

