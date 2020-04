Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradkontrollen in der Wormser Straße (21/2104)

Speyer (ots)

21.04.2020, 09:00 - 09:15 Uhr

Im Rahmen der Überwachung des Radverkehrs führte die Polizei Speyer am Dienstagmorgen zwischen 09:00 - 09:15 Uhr Kontrollen in der Wormser Straße auf Höhe des Amtsgerichts durch. Hierbei konnten zwei Radfahrerinnen festgestellt werden, die die Wormser Straße widerrechtlich in Richtung St.-Guido-Stifts-Platz befuhren. Sie wurden auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und für den Verstoß verwarnt. Bei einer der beiden Radfahrerinnen konnte zudem Atemalkohol wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bei ihr ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Daraufhin wurde der 53jährigen Frau aus Speyer die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell