POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten (ots)

Am Montag (28.09.2020), um 06.40 Uhr, befuhr eine Pkw Fahrerin mit ihrem weißen Golf in Hopsten die Ibbenbürener Straße stadteinwärts. Plötzlich kam ihr auf ihrer Fahrspur ein Fahrzeug entgegen. Dieses Fahrzeug hatte trotz Überholverbot einen Lkw überholt. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden Pkw zu vermeiden, wich sie auf den rechten Seitenstreifen aus. Obwohl sie weit rechts fuhr, prallten beide Fahreraußenspiegel zusammen. Dabei wurde der Spiegel ihres Fahrzeugs beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum flüchtenden Pkw geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

