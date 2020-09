Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Iserlohn/Altena

Eine 73-jährige Altenaerin wurde am Mittwoch beim Einkaufen in der Iserlohner Innenstadt bestohlen. Gegen 11.30 Uhr wollte sie ihren Einkauf eines Modegeschäftes am Alten Rathausplatz bezahlen. An der Kasse fiel ihr auf, dass ihre Handtasche, sie an ihrer Schulter gehangen hatte, offen stand. Ihre Geldbörse war weg. Darin steckten Bank- und Versichertenkarten, Bargeld und persönliche Papiere. Die Polizei rät dringend, Wertsachen dicht am Körper zu tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

