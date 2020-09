Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Mast gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein unbekannter LKW-Fahrer ist am Montagmorgen (14.09.2020) gegen einen Ampelmast in der Karl-Pfaff-Straße gefahren und anschließend weggefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fahrer des Sattelzugs war gegen 08.00 Uhr in der Straße Obere Weinsteige in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Karl-Pfaff-Straße bog er scharf in diese ab, um zu wenden. Dabei kollidierte er mit einem Mast der Fußgängerampel, die vollständig umgeknickte. Anschließend fuhr er auf der Bundesstraße 27 in stadtauswärtiger Richtung weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zu dem weißen Sattelzug ist lediglich bekannt, dass am Heck rot-reflektierende Umrissstreifen angebracht waren. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

