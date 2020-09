Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (11.09.2020) einen 22 Jahre alten Mann am Hauptbahnhof festgenommen, der mit Rauschgift gehandelt haben soll. Beamte der Bundespolizei kontrollierten den 22-Jährigen am Hauptbahnhof und stellten mehrere verkaufsfertige Tüten mit Marihuana fest, die er in seiner Unterwäsche versteckt hatte. Sie beschlagnahmten das Rauschgift sowie mutmaßliches Dealergeld und übergaben den Tatverdächtigen an Beamte der Landespolizei. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte beim Amtsgericht Stuttgart die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens und den Erlass eines Haftbefehls. Der gambische Staatsangehörige wurde am Samstag (12.09.2020) einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

