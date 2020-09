Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto contra Fahrrad - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Sonntag (13.09.2020) im Kreisverkehr Schattengrund eine 27 Jahre alte Fahrradfahrerin verletzt worden ist. Die 27-Jährige fuhr mit ihrem Rennrad gegen 12.50 Uhr in der Magstadter Straße von Büsnau in Richtung Schattengrund. Sie fuhr in den dortigen Kreisverkehr, um ihn in Richtung Mahdentalstraße zu verlassen. An der Ausfahrt Richtung Schattenring befand sich links neben ihr ein Peugeot 308 eines 83-Jährigen, der mit der 27-Jährigen zusammenstieß. Die Radfahrerin stürzte und wurde verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

