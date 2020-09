Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Graffitisprayer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen (13.09.2020) einen 18 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Treppenstufen und eine Mauer an der Schickstaffel mit einem Graffiti besprüht zu haben. Ein Zeuge beobachtete gegen 02.30 Uhr wie der junge Mann offenbar mit mehreren Farbdosen das Graffiti aufbrachte und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, befand sich der 18-Jährige noch an der Schickstaffel. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden sie darüber hinaus noch zwei Joints. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell