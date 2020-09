Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Pkw vor der Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Am Freitagabend (11.09.2020) versuchte ein 18-jähriger Mann, der mit einem nicht zugelassenen Pkw unterwegs war, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Beamten wollten den jungen Mann gegen 21.10 Uhr kontrollieren, als er mit seinem unbeleuchtetem Opel Vectra ohne Kennzeichen auf der Neckartalstraße fuhr. Der Lenker missachtete die Anhaltesignale und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Käfertal und die Arnoldstraße nach Mühlhausen. Anschließend führte die Fahrt am Max-Eyth-See vorbei zurück nach Münster. Hierbei missachtete er mehrere rote Ampeln und überholte auf der Mühlhäuser Straße trotz Gegenverkehr. Während seiner Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Straßen in Münster beschädigte er in der Brigachstraße einen Ford Transit und in der Moselstraße einen 3er-BMW. In der Austraße streifte er eine Hauswand, als er einem Streifenwagen über den Gehweg auswich. Danach setzte er seine Flucht wieder über das Käfertal nach Mühlhausen fort. In der Arnoldstraße löste sich dann das rechte Vorderrad von seinem Opel, so dass er schließlich nur noch über die Aldinger Straße auf den Parkplatz eines Geschäftes fahren konnte. Während er dort das Fahrzeug ausrollen ließ, sprangen der Lenker und sein 13-jähriger Beifahrer aus dem Fahrzeug, konnten aber nach kurzer Flucht zu Fuß festgenommen werden. Der Opel Vectra war letztlich gegen eine Werbetafel gerollt und dort zum Stillstand gekommen. Neben dem 13-Jährigen befanden sich während des Vorfalls auch noch drei 14-Jährige im Fahrzeug. Der alkoholisierte 18-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen des Vorfalls sowie Fahrzeugführer oder Fußgänger, die hierbei gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

