Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstag (12.09.2020) ist in einer Bar am Pierre-Pflimlin-Platz einer 21-jährigen Frau ihr Handtasche gestohlen worden. Gegen 01.10 Uhr beobachtete ein 27-jähriger Türsteher einen flüchtenden Mann, der eine Handtasche bei sich trug und die Bar verlassen wollte. Als er den Mann daraufhin festhalten wollte, setzte sich dieser mit einem Ellenbogenstoß zur Wehr und versuchte zu flüchten. Dem Türsteher gelang es, den vermeintlichen Täter zu Boden und die Handtasche an sich zu bringen. Der Dieb flüchtete mit mehreren Begleitern in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: zirka 30 Jahre alt, 180 cm groß, türkisches Aussehen, kurze dunkle Haare. Er war mit einer braunen Cargo-Hose und einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

