Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Im Job-Center festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (10.09.2020) einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der trotz mehrfacher Aufforderung ein Job-Center an der Hauptstätter Straße nicht verlassen wollte. Vor einigen Wochen sprach eine Mitarbeiterin bereits ein Hausverbot gegen den 43-Jährigen aus, da er in aggressiver Weise Geld verlangt hatte. Als er am Donnerstag gegen 16.00 Uhr erneut das Job-Center aufsuchte, Geld verlangte und trotz mehrfacher Aufforderung das Bürogebäude nicht verlassen wollte, alarmierte sie die Polizei. Der Mann beleidigte die Beamten und leistete Widerstand. Unter anderem soll er versucht haben, die Beamten zu treten und ihnen einen Kopfstoß zu versetzen. Der 43-jährige wohnsitzlose Iraner wird im Laufe des Freitags (11.09.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls einem Richter vorgeführt.

