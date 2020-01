Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbruch

Wassenberg-Effeld (ots)

Ein Pkw, der an der Waldseestraße parkte, wurde am Sonntag (5. Januar), zwischen 12.05 Uhr und 13.30 Uhr aufgebrochen. Die Täter hebelten an einer Seitenscheibe, so dass diese zerbrach. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet.

